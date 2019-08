Twee van MR naar Europa, dat is een beetje veel voor Marie Arena (PS)

Europees parlementslid Marie Arena (PS) is er geen voorstander van dat ons land ontslagnemend vicepremier Didier Reynders zou voordragen als Europees Commissaris. Dat heeft ze donderdag laten verstaan op de Franstalige openbare omroep RTBF.

Zoals elke lidstaat moet ons land een kandidaat naar voren schuiven om in de volgende Europese Commissie. Normaal gezien maakt de post deel uit van de regeringsonderhandelingen, maar federaal is het startschot daarvan nog lang niet gegeven. Bovendien is de uittredende regering goed voor amper 38 van de 150 zetels in de Kamer, wat de oefening nog bemoeilijkt.

Een van de namen die naar voren worden geschoven, is die van minister van Buitenlandse Zaken Reynders. Maar dat zou betekenen dat ons land twee Franstalige liberalen voor hoge functies naar Europa zou sturen. Eind dit jaar wordt ontslagnemend premier Charles Michel immers voorzitter van de Europese Raad.

“Twee vertegenwoordigers uit een en dezelfde politieke familie - de ene in de Raad en de andere in de Commissie - is niet echt representatief voor ons land”, reageerde Arena in La Première. Woensdag verklaarde een goede bron dat de PS als grootste Franstalige partij betrokken is bij de gesprekken over de Europese Commissaris. Volgens sommige media zullen de socialisten geen kandidaat naar voren schuiven en Reynders steunen.

Bij Arena klinkt dus een ander geluid. “Socialisten hebben altijd veel hebben geïnvesteerd in de Europese zaak”, aldus het Europarlementslid, dat verwijst naar de passage van oud-partijvoorzitter Philippe Busquin bij de Commissie. “Ja, de socialisten zijn overtuigde Europeanen en zijn dus ook geïntereseerd in het werk van de Commissie”.

De laatste twee mandaten binnen de Commissie werden bekleerd door Nederlandstaligen: Open Vld’er Karel De Gucht en CD&V’ster Marianne Thyssen. “Het is de gewoonte dat er na twee Nederlandstalige mandaten twee Franstalige mandaten komen. Het is aan de volgende federale regering om te beslissen”, aldus nog Arena, die pleit voor een debat in de Kamer voor er een beslissing valt.