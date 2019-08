Voortvluchtig maffialid geklist tijdens vakantie in Sicilië

Francesco Riitano, een voortvluchtig lid van de maffiaorganisatie ‘Ndrangheta, is woensdagavond geklist in Sicilië. Hij was met vakantie op het eiland. De politie verraste hem terwijl hij zat te eten met zijn gezin. Dat heeft de Italiaanse politie donderdag laten weten.

Riitano was al meer dan twee jaar voortvluchtig. Hij wordt beschuldigd van grootschalige cocaïnehandel.

Volgens de politie probeerde de maffioso nog een ontsnapping te “improviseren” door “zo goed als halfnaakt” van een balkon te springen, maar hij kon niet ontkomen. Riitano had een vervalste identiteitskaart, paspoort en rijbewijs op zak. Hij was ook in het bezit van verschillende gsm’s.

De ‘Ndrangheta is afkomstig uit Calabrië en geldt als de belangrijkste organisatie voor internationale drugshandel in Zuid-Amerika en Europa.