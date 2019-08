Duitse alpinist (21) sterft na val van 250 meter

Een 21-jarige Duitse man is bij het bergklimmen in het Oostenrijkse Vorarlberg gevallen en overleden. De alpinist stortte 250 meter omlaag, toen een door hem aangebracht zekeringspunt in de rots loskwam. Dat maakte de politie donderdag bekend. Zijn 20-jarige begeleidster bleef ongedeerd en werd met een helikopter gered.

Het incident gebeurde op de berg Kanisfluh. Het duo was rond 10 uur woensdag begonnen aan de beklimming van de rotswand. De man was voorklimmer. Daarbij moest hij onder meer de zekeringshaken vinden of die soms ook zelf aanbrengen. Tegen 17 uur beslisten ze opnieuw af te dalen, ook omdat ze geen haken meer konden vinden. Dan gebeurde het ongeval. De hulpverleners konden enkel de dood van de jongeman vaststellen.