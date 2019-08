Rendac wellicht oorzaak van trillingen en irritant gezoem in Teralfene

Affligem - De oorzaak van de trillingen en het irritante gezoem waarmee een aantal inwoners tussen de spoorwegbedding en de J.B. Callebautstraat in Teralfene (Affligem) al een tiental dagen geconfronteerd worden, situeert zich wellicht bij het vlakbij gelegen dierverwerkingsbedrijf Rendac. Dat meldt het gemeentebestuur van Affligem.

Uit metingen die Rendac liet uitvoeren blijkt volgens Walter De Donder (CD&V), burgemeester van Affligem, dat de problemen wellicht te wijten zijn aan het uitvallen van twee motoren van de vergistingsinstallatie. “Hierdoor takt men af op één fakkel waardoor er een lage frequentie ontstaat. Het is die frequentie die voor de trillingen en het irritante gezoem zorgt. Rendac heeft ondertussen de nodige aanpassingen gedaan, waardoor er geen twee motoren tegelijk kunnen uitvallen”, aldus De Donder.

Affligem contacteerde ondertussen op advies van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) een universitaire dienst met de vraag in Teralfene metingen uit te voeren naar trillingen en akoestiek in de ondergrond. Het gemeentebestuur zal na een overleg, dat het binnenkort over deze problematiek heeft met Rendac, beslissen om deze universiteit hiertoe al dan niet opdracht te geven.