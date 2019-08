Ernstige hinder tot eind oktober verwacht op E40 door onderhoud

Op maandag 26 augustus starten de voorbereidende werken voor de tweede fase van de onderhoudswerken op de E40 tussen Jabbeke en Gistel. De eigenlijke werken gaan op maandag 2 september van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht ernstige verkeershinder, zeker tijdens zonnige weekends. “Wie bij mooi weer richting westkust wil, raden we aan om zo veel mogelijk het openbaar vervoer te nemen”, luidt het.

De werken zullen 35 werkdagen in beslag nemen en voor ernstige hinder zorgen. De rijweg wordt tot en met de fundering volledig vernieuwd en ook de vangrails worden vernieuwd. Tijdens de voorbereidende werken, van 26 tot en met 29 augustus, zal er hinder zijn in beide richtingen, zowel richting kust als richting binnenland. Zowel een rijstrook als de pechstrook kan plaatselijk worden ingenomen.

Ook tijdens de eigenlijke werken wordt heel wat hinder verwacht. Het verkeer op de E40/A18 richting Frankrijk moet over één versmalde rijstrook, dat op de E40 richting Jabbeke/Brussel moet over twee versmalde rijstroken.

Daarnaast zal de parking in Westkerke in de richting naar Frankrijk gesloten zijn voor de volledige duur van de werken. Ter vervanging gaat wel de parking in Jabbeke tijdelijk weer open. De politiecontroles die voorheen plaatsvonden in Westkerke zullen meeverhuizen naar de parking in Jabbeke.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt weggebruikers om voorzichtigheid aan de dag te leggen en zich te houden aan de opgelegde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur in de werfzone.

Het einde van de werken is uiterlijk voorzien tegen vrijdag 25 oktober, bij de start van de herfstvakantie.

Dit voorjaar werd de eerste fase van de werken al uitgevoerd.