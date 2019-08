Buitenspel of niet? Waarom zelfs de VAR geen uitsluitsel brengt en hoe moeilijk het is daar iets aan te doen

Stond Openda dinsdagavond nu buitenspel of niet? In Oostenrijk zijn ze nog steeds overtuigd van wel, de VAR van de UEFA besliste met hulp van een 3D-lijn van niet en van Ruud Vormer mogen we het “lekker zelf uitzoeken”. Dat deden we, maar – sorry, Ruud – 100 procent zeker kunnen we in deze gevallen nooit zijn. “Zie die virtuele buitenspellijn als een hulpmiddel, niet als een exacte wetenschap”, aldus Stefanie Forde, operationeel directrice van de Belgische scheidsrechters. Toch bestaat er een alternatief, al is dat peperduur.