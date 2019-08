Vlaamse ondernemer (55) die beschuldigd werd van moordpoging op vriendin, is vrijgelaten door rechter

De Oost-Vlaamse ondernemer Filip D.R. (55) die in Italië beschuldigd werd van de moordpoging op zijn vriendin, is na drie nachten in de cel weer vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat aan Het Nieuwsblad.

“Mijn cliënt heeft daarnet de gevangenis mogen verlaten, en hij is herenigd met zijn 12-jarige zoon”, zegt advocaat Federico Parini. “Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van een moordpoging door de Belgische toerist, zoals eerst beweerd werd. De feiten zijn geherkwalificeerd. Hij wordt nu nog enkel verdacht van het toebrengen van slagen.”

“Wel moet mijn cliënt voorlopig nog enige tijd in het Italiaanse vakantiedorp Rhêmes-Notre-Dame blijven van de rechter, om nog enkele vragen te kunnen invullen. Ik schat dat dit nog zo’n 15 dagen kan duren. Dat is geen probleem: hij heeft zijn eigen vakantiehuis daar.”

De Italiaanse carabinieri werden maandagavond naar het vakantiehuis in Rhêmes-Notre-Dame geroepen. Filip D.R. had luide ruzie gekregen met zijn 34-jarige vriendin, een Afrikaanse vrouw die in Nederland verblijft. De aanleiding zouden enkele berichten op haar gsm geweest zijn.

Volgens advocaat Parini was het niet de 12-jarige zoon van Filip D.R. die de politie waarschuwde, zoals de Italiaanse media schreven. “Het is de vrouw die de politie belde. Zij had het over een moordpoging, en zij heeft in die zin een klacht tegen hem ingediend.”

Op een hoorzitting woensdagochtend zei de Vlaming dat hij haar enkel wat geduwd had. “Het onderzoek bevestigt nu zijn versie”, zegt zijn advocaat. De 12-jarige zoon zou het hele incident gezien hebben, maar werd nog niet gehoord door de rechter.

Geen bijl gebruikt

De politie nam ondermeer een bijl in beslag in het appartement. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat deze niet gebruikt werd.

“Of het ooit tot een proces komt, zal afhangen of de vrouw haar klacht staande houdt”, zegt de advocaat. “U zult begrijpen dat mijn cliënt erg ontevreden is. Hij is aangeslagen, maar hij blijft kalm en heeft vertrouwen in Justitie.”