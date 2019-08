Dit voorjaar zijn een pak minder transmigranten opgepakt aan de kust in vergelijking met vorige jaren. Dat schrijft De Standaard donderdagmorgen. Volgens gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé is er vanaf mei een trendbreuk te zien die waarschijnlijk te verklaren is door alternatieve routes op zee. Politiezone Westkust merkt dan weer weinig van de daling. Daar wijten ze de cijfers eerder aan het verminderde aantal grote acties tegen transmigranten.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal opgepakte transmigranten met meer dan de helft gedaald. Volgens gouverneur Decaluwé is dat vermoedelijk het gevolg van een nieuwe zeeroute vanuit Noord-Frankrijk. “Door het goede weer deze zomer is het minder gevaarlijk om de tocht via de zeeroute te maken”, klinkt het bij Decaluwé.

Politiezone Westkust schrijft de daling dan weer toe aan het feit dat er minder grote acties zijn tegen transmigranten. “In de zomer zijn er heel wat extra evenementen waar we onze politiemachten naartoe moeten sturen. Daardoor is er minder mankracht om grote acties te doen tegen transmigranten in de zomer. Dat zou kunnen verklaren waarom er minder mensen opgepakt zijn”, aldus politiezone Westkust.

Decaluwé beaamt dat dit een van de factoren kan zijn maar benadrukt wel dat de daling opmerkelijk groot is en dat er nog factoren spelen. Bovendien bevestigen lokale politiezones dat ze de laatste maanden merkelijk minder meldingen krijgen van transmigranten. “We zullen pas in het najaar merken of de trendbreuk effectief van lange duur is. Enkel wanneer de daling aanhoudt bij slechter weer kunnen we spreken van een trend. Anders was het slechts een tijdelijk fenomeen”, aldus Decaluwé.