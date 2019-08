Twee broers van 12 en 15 jaar verkrachten en vermoorden kleuter, hun moeder helpt het lichaam te verstoppen

In India is al meermaals geprotesteerd tegen de groepsverkrachting van meisjes en vrouwen. Foto: AFP

Twee broers van 12 en 15 jaar hebben in India een meisje van zes verkracht en vermoord. Hun moeder hielp haar zonen daarna om het lichaam te verstoppen. Ze zijn alle drie gearresteerd.

Het meisje van zes uit Lakhimpur Kheri in het noorden van India was dinsdagnamiddag als vermist opgegeven door haar ouders toen ze niet naar huis was teruggekeerd van school. Haar familie begon eerst zelf met een zoektocht, maar schakelde al snel de politie in.

“We hebben heel de nacht gezocht”, zegt de woordvoerder van de lokale politie. Agenten kwamen te weten dat het meisje voor het laatst gezien werd toen ze aan het spelen was in de buurt van het huis van een moeder en haar twee zonen. Uiteindelijk gaf de moeder toe dat het meisje dood was, dat ze werd vermoord door haar zonen. En dat ze het lichaam hadden gedumpt op zo’n 200 meter van de woning.

De twee broers, schoolverlaters van 12 en 15 jaar oud, hadden het meisje volgens de politie naar hun huis gelokt met snoepgoed. Ze bekenden haar verkracht en vervolgens gewurgd te hebben. Toen hun moeder ontdekte wat ze gedaan hadden, hielp ze hen om het lichaam te verstoppen.

De drie werden opgepakt en worden wellicht aangeklaagd voor kindermishandeling, verkrachting en moord.