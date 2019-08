Seksspeeltjes aan spotprijzen: grote kortingen na faillissement Pabo

De erotiekketen Pabo verdwijnt uit het straatbeeld in Vlaanderen. Voor de website werd begin juli nog een overnemer gevonden, maar voor de 10 fysieke winkels is het verhaal ten einde. Eind augustus wordt de voorraad uitverkocht “met zeer hoge korting”.

Wie nog op zoek is naar een nieuw seksspeeltje, kan dus zaakjes doen. De voorraad van de Pabo-winkels wordt naar de verkooppunten in Aartselaar, Roeselare en Wetteren gebracht voor een uitverkoop op 29 en 30 augustus telkens tussen 12 en 20 uur. Die drie winkels waren volgens Troostwijk Veilingen, het veilinghuis dat de uitverkoop organiseert, de drie best draaiende winkels.