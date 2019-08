Serge (44) verloor zijn zoontje Kenric (5), wat volgde was frustratie, agressie en verslaving: “We schamen ons ervoor en zwijgen erover”

Serge Enckels (44) is in rouw. Kanker heeft een half jaar geleden zijn zoon Kenric gehaald. Vijf jaar was het kind. Tuurlijk breekt dan de vader. Maar het is niet alleen wenen in de zetel. Het is schreeuwen in de douche. Het is honderd kilometer lopen om, tijdens het afzien, heel even te vergeten. Het is worstelen met pillen en met drank. “De frustratie, de razernij, de verslaving: ze komen mee met het verdriet. Maar we schamen ons ervoor, en we zwijgen erover.” Serge Enckels niet. Dit is het verhaal van zijn rauwe rouw.