Straks pompen we voor de helft van de prijs, áls we het voorbeeld van Frankrijk volgen met E85

Op vakantie in Frankrijk ook gezien dat je daar voor de helft van de prijs kan tanken? E85 – op basis van bio-ethanol – kost er 0,70 euro per liter, tegenover 1,4 euro voor reguliere benzine. Bij ons zit het E85-erkenningsdossier in zijn laatste fase. En als de nieuwe minister van Financiën, naar Frans voorbeeld, amper accijnzen heft, tanken we straks veel goedkoper. En milieuvriendelijker. Maar zal het ook bij ons zover komen?