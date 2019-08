Deurne - In het Antwerpse district Deurne is donderdagochtend een 82-jarige man ernstig gewond geraakt toen hij werd aangereden door een tram op de August Van de Wielelei. Dat zegt de lokale politie.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is niet duidelijk, aangezien noch het slachtoffer noch de in shock verkerende trambestuurder al kon worden verhoord. De politie hoopt wel dat er beelden zijn van de aanrijding en zal die onderzoeken. Het slachtoffer zou niet in levensgevaar verkeren.