Nieuwe online academie helpt werknemers op digitale snelweg

Omdat de digitale trein in rotvaart doorheen de bedrijfswereld dendert, moeten alle werknemers hun competenties op het vlak van internettoepassingen en andere software bijspijkeren. De jonge Limburgse onderneming Umital heeft - om daarbij te helpen - een online academie opgericht. “Het doel is om iedereen ‘futureproof’ te maken”, zeggen Eline Grouwels en Elke Struys van Umital.

Tegenwoordig verlopen bijna alle bedrijfsprocessen via de digitale snelweg. Werknemers die hun job nog tot aan hun pensioen zo goed mogelijk willen uitvoeren, zijn dus genoodzaakt om hun kennis van de nieuwe werkmethodes uit te breiden. Willen ze zichzelf blijven bewijzen, moeten ze mee de digitale transformatie ondergaan.

“We stellen echter vast dat heel wat bedrijfsleiders en andere leidinggevenden zelf niet de nodig kennis en ervaring hebben om hun mensen mee te nemen in het digitale proces”, zeggen Eline Grouwels en Elke Struys van Umital, een samenvoeging van ‘human’ en ‘capital’. “Zij zijn vragende partij naar ondersteuning, zodat de hele organisatie tijdig op de digitale trein kan springen.”

Competitie

Eline en Elke hebben daarom een business game ontwikkeld en een online academie opgericht. In september zijn deze hulpmiddelen beschikbaar. “We leggen de nadruk op het leerproces dat voor volwassenen haalbaar is. Niet iedereen krijgt de nieuwe technieken vliegensvlug onder de knie. Als de kennisoverdracht met de juiste mindset gebeurt, bijvoorbeeld door een speels competitie-element in te bouwen, zal de informatie sneller doorsijpelen en langer blijven hangen.”

