Heb jij wel een auto nodig? Testkaravaan al volgeboekt tot volgend jaar

Deze en ook volgende week staat de fiets als vervoermiddel volop in de kijker. En dat via ‘De testkaravaan komt eraan’, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen. Bedrijven en hun medewerkers kunnen hierbij vrijblijvend gebruik maken van fietsen en openbaar vervoer. “De interesse is groot. Tot volgend jaar zijn we al volgeboekt.”

Het uitgangspunt van ‘De testkaravaan’ is eenvoudig: de provincie stelt gratis een vloot van een honderdtal duurzame vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Op die manier stimuleert ze mensen om uit te zoeken of ze werkelijk altijd de auto nodig hebben om naar het werk te komen.

Het uitgangspunt is het ‘test het uit’-principe. Naast 85 elektrische fietsen en acht speed pedelecs kunnen ze bakfietsen, vouwfietsen en fietskarren proberen. Ook bus- en treinpassen, Blue bikes en carpoolmogelijkheid behoren tot het aanbod. De testperiode per bedrijf bedraagt telkens twee weken. “Volgend jaar vernieuwen we onze fietsvloot en verhogen we de capaciteit speed pedelecs, gelet op de grote interesse bij onze deelnemers”, vertelt Katrien Vancraeynest van het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen.

Record

Ook in de zomermaanden rukt de karavaan uit. Van maandag 19 tot en met vrijdag 30 augustus doet ze Wingene en Kuurne aan. In totaal schreven voor deze periode 104 personeelsleden zich in voor de campagne, verdeeld over het gemeente- en OCMW-bestuur van Wingene en Kuurne én de personeelsleden van Novy.

De teller loopt op. Dit jaar nemen zo’n 5.500 werknemers uit 18 West-Vlaamse bedrijven deel aan het initiatief, een record. Onder andere McBride uit Ieper, Page Electronica uit Poperinge en Tordale uit Torhout gingen op het aanbod in. Naast onder meer de gemeentebesturen van Brugge, Poperinge, Wingene, Gistel en Langemark-Poelkapelle.

Lees verder...

>

>

>