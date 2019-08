Terug naar de oude stal, is dat wel een goed idee voor Sven Kums? “Nu alleen nog Hein Vanhaezebrouck”

Sven Kums terug naar AA Gent. Is dat wel een goed idee? “Ga nooit terug naar de plaats waar je je grootste successen boekte”, is een adagium dat Mbark Boussoufa na zijn mislukte terugkeer bij AA Gent graag zal onderschrijven. Maar er zijn ook veel die het tegendeel hebben bewezen. “Alles hangt af van de mentaliteit van de betreffende speler. Als hij zich de vedette waant, mag je het vergeten”, zeggen Aad de Mos, Aimé Anthuenis en Fi Vanhoof in koor.