PSV verrast met komst Kostas Mitroglou, spits moet vertrokken Luuk de Jong doen vergeten

Kostas Mitroglou maakt definitief het seizoen af bij PSV. De speler komt op huurbasis over van de Turkse topclub Galatasaray, dat hem momenteel huurt van Olympique Marseille. De Grieks international maakte in het verleden vooral indruk bij Olympiacos.

Het is niet de eerste transfer voor de Griek die in zijn jeugd al vier keer van club wisselde alvorens hij in 2006 zijn professionele debuut maakte. Via Borussia Mönchengladbach kwam hij achtereenvolgens uit voor Olympiacos, Panionios (huur), Atromitos (huur), Fulham, nogmaals Olympiacos (huur), Benfica, Olympique Marseille en Galatasaray (huur). “Ik weet inmiddels hoe het werkt”, doelt de Griek op de clubsite over de vele contractonderhandelingen die hij in het verleden heeft gehad.

“Mijn carrière is een avontuur en deze keuze voor PSV is een mooie stap. Ik kijk er naar uit om in Nederland om de prijzen te spelen”, aldus de spits. De Griek was bij Olympiacos een garantie voor goals. In 185 officiële wedstrijden scoorde Mitroglou maar liefst 82 doelpunten. Een moyenne dat hij bij Benfica overtrof door 52 keer te scoren in 88 wedstrijden.

“Door de flinke blessures van Sam Lammers en Gastón Pereiro en het op handen zijnde vertrek van Hirving Lozano, was het nodig om onze aanval te versterken”, vertelt hoofdtrainer Mark van Bommel op de clubsite. “We hebben met Mitroglou bewust gekozen voor een type dat we nog niet hadden, dat biedt extra opties. Kostas loopt al jaren mee en weet wat er nodig is om op dit niveau te presteren.”

Ook technisch manager John de Jong is blij met de komst van de 65-voudig Grieks international. “Mitroglou brengt kwaliteiten mee die we nog niet voorhanden hadden. Hij kan voor variatie in het aanvalsspel zorgen en daarnaast is het een ervaren speler”, aldus De Jong.

Kostas Mitroglou is woensdagavond aangekomen in Eindhoven en is direct toegevoegd aan de selectie voor de play-offs van de Europa League tegen Apollon. Of Mitroglou daadwerkelijk in actie komt, is nog niet bekend. Bij PSV gaat de aanvaller met rugnummer 57 spelen.