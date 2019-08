“Ik zag Kathy op de wc, die zuchtend haar maandverband verving. Haar slip gevleugelder dan haar woorden”

Ooit had ik een meisje in mijn klas, Kathy, dat minirokjes droeg en wijdbeens zat. Op een dag bukte ik om iets te pakken en toen ik opkeek zag ik twee witte flapjes rond het kruis van haar onderbroek. “Ik hém maajn vodde”, zei ze toen haar woeste blik de mijne ontmoette. Ik knikte - onzeker over wat dat betekende maar soms zeggen beelden meer dan woorden.