Kinepolis toont straks films op beeld van 270 graden

Antwerpen - Bioscoopuitbater Kinepolis opent in december een eerste zaal met ScreenX-technologie in ons land, in Antwerpen. De nieuwe technologie biedt filmliefhebbers een beeld van 270 graden.

Kinepolis heeft een contract afgesloten met het Zuid-Koreaanse CJ CGV, de ontwikkelaar van de technologie. In eerste instantie zullen zes bioscoopcomplexen van de groep een ScreenX-zaal krijgen. Daarvan zijn er al vier beslist, waarvan één dus in Antwerpen.

ScreenX is een nieuw projectieformaat waarbij ook op zijschermen filmbeelden worden vertoond. Dat moet de kijker nog dieper de film in trekken. “Het moet vooral voor extra sfeer zorgen”, klinkt het bij Kinepolis.

De technologie doet denken aan Barco Escape, een technologie die werd ontwikkeld door de Belgische schermspecialist, maar die werd gestopt.

De lancering van de ScreenX kadert in de strategie van Kinepolis om bezoekers een extra (betalende) beleving te bieden, of “premiumisatie”, zoals CEO Eddy Duquenne het noemt. Het is dus niet zo dat de nieuwe technologie de standaard zal worden in alle zalen van de bioscoopgroep.