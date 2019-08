Harry en Meghan krijgen kritiek op privéjet, William en Kate doen het gewoontjes

Terwijl de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle onder vuur liggen omdat ze op vakantie vertrokken naar Ibiza met hun privéjet, is zijn broer prins William met zijn hele gezin gespot op een commerciële vlucht. “Dit bewijst dat de koninklijke familie niet per se privé hoeft te vliegen.”

Prins William en Kate werden met hun kinderen van zes, vier en één jaar gezien toen ze afstapten van een vliegtuig van de maatschappij FlyBe. Ook de nanny was erbij. Een ticket naar Schotland had de passagiers 73 pond gekost. Ze werden op de luchthaven naar een auto begeleid, die hen verder naar de Queen bracht in haar buitenverblijf Balmoral. Een passagier die vlakbij het gezin zat, zegt: “De familie zat helemaal vooraan in het vliegtuig. Niemand wist dat zij op onze vlucht zaten.” Een andere passagier denkt dat het koninklijke gezin pas naar binnen sloop nadat alle passagiers al neerzaten.

Prince William, Kate Middleton and their children are seen getting off a £73 budget flight to Scotland https://t.co/xWkpQUxKAp pic.twitter.com/wgwpESmCrw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 22, 2019

Volgens royalty-auteur Robert Jobson, die een biografie schreef over prins Charles, bewijst dit dat de koninklijke familie gerust met een commerciële vlucht kunnen vliegen. “Er was geen probleem op de vlucht, en als er één was geweest dan waren hun bodyguards er ook nog. Er is veel nonsens gezegd over Harry en Meghan die met een privéjet moesten vliegen omwille van veiligheidsredenen, maar William en Kate bewijzen dat zoiets niet hoeft.”

Die vergelijking wordt overal op het internet gemaakt. Temeer omdat de Britse prins een klimaatactivist is. In 11 dagen tijd zou hij vier privévluchten met zijn jet hebben gevlogen en dat levert hem veel kritiek op. Royaltywatcher Katie Nicholl noemt het koppel in Vanity Fair “hypocriet”. “Ze vlogen naar Ibiza om de 38ste verjaardag van de hertogin van Sussex te vieren en enkele dagen ervoor vloog Harry ook al met een privéjet en een helikopter naar het Google Camp op Sicilië… om er te praten over klimaatverandering. Hij speechte er zelfs, zeggend dat het hoog tijd was dat mensen actie ondernamen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”