Zes zestigplussers opgepakt voor seks in openbaar

Zes zestigplussers uit de Amerikaanse staat Connecticut zijn gearresteerd voor seks in een openbaar natuurgebied. Onder hen een getrouwd echtpaar van in de tachtig.

Eén vrouw en vijf mannen werden opgepakt nadat het toezicht werd aangescherpt wegens eerdere klachten over “onzedelijke en seksuele activiteiten” in het Grace Richardson Conservation Area in Fairfield.

De zes hebben nu een aanklacht voor schending van de openbare orde aan hun broek. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten en zullen later voor de rechter moeten verschijnen.

Het natuurreservaat staat volgens lokale media gekend als ontmoetingsplaats voor seksdates.