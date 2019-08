Callboy Rik getuigt over Pukkelpop: “Ik voelde in elke lichaamsholte wel een vinger of een hand”

Tijdens een openhartig gesprek op de première van Callboys 2 getuigde Rik Verheye , ook wel bekend als Jay en Jeremy Vleugels, over een paar bijzondere anekdotes. Eén moment was hem immers wel héél sterk bijgebleven: op een optreden van de Callboys op Pukkelpop besloten Matteo Simoni en Rik Verheye te crowdsurfen. “Ik dacht direct: Breng mij terug naar dat podium! Ik voelde in elke lichaamsholte wel een vinger of een hand steken.” De twee hadden wat gedronken en waren in de stemming, maar een tweede keer zal er alvast niet inzitten.