Granaat gevonden toen bewoners put groeven voor overleden hond

Kortrijk - In de Wittestraat in het West-Vlaamse Heule zijn donderdagmiddag obussen gevonden in een woning. De bewoners stootten erop toen ze een put groeven voor hun overleden hond.

In die buurt, vlakbij de spoorlijn, komen wel vaker projectielen naar boven. In 2012 werd DOVO ook al gebeld voor obussen en granaten. Maar nu vond bewoonster Hilde Soete nog één in haar tuin.

Foto: vkk

Ze was een put van een meter diep aan het graven om haar hond te begraven, die geëuthanaseerd werd. De vrouw nam de granaat nog in de hand en belde de brandweer toen die begon te roken. Uiteindelijk is haar hele tuin omgewoeld.