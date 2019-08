AA Gent-trainer Jess Thorup kiest voor zijn type-elftal voor Europa League-duel tegen Rijeka

Geen verrassingen in de Gentse basiself vanavond. Jess Thorup behoudt het vertrouwen in het team dat vorige week afstand nam van het Cypriotische Larnaca. Hierdoor verschijnen Laurent Depoitre en Brecht Dejaegere terug aan de aftrap ten koste van Yuya Kubo en Louis Verstraete. Dylan Bronn ontbreekt andermaal in de finale wedstrijdkern van de Buffalo’s, terwijl Sven Kums - in extremis nog toegevoegd aan de UEFA squad list - zoals verwacht werd deze partij nog vanuit de tribune zal volgen.