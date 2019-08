Axel Witsel open over eerder misgelopen transfers naar Real Madrid en Juventus: “Had medische keurig al ondergaan”

Axel Witsel (30), tegenwoordig spelend bij Borussia Dortmund, realiseerde een jaar geleden zijn droomtransfer. De 103-voudig Rode Duivel kon naar eigen zeggen een aantal seizoenen geleden al de overstap naar de Europese top maken, maar steeds ketste het af. Witsel kwam uiteindelijk, via Rusland en China, in de zomer van 2018 uiteindelijk alsnog in de Bundesliga terecht.

Standard Luik, Benfica, Zenit Sint Petersburg en Tianjin Quanjian. Het is ongetwijfeld niet de route naar de absolute top die Axel Witsel voor ogen had. Zeven seizoenen na zijn vertrek bij Standard Luik belandde Witsel alsnog in de Bundesliga terecht.

Volgens de defensief middenvelder was hij in de zomer van 2012 dicht bij een overgang naar Real Madrid. “Ik kon naar Real toen Jose Mourinho daar zat”, vertelde Witsel in gesprek met Goal en DAZN. “Plots haalde Real Madrid Luka Modric binnen waardoor een transfer naar Madrid voor mij geen zin had.”

“Enkele weken later meldde Zenit zich voor een transfer”, vervolgt Witsel. “Ik had goede gesprekken met de verantwoordelijken bij Zenit en kwam tot een overeenkomst. Ik ben een open persoon en was niet bang van Rusland.”

Axel Witsel bleef 4,5 jaar in Rusland om vervolgens naar Tjanjin Quanjian te gaan. Foto: REUTERS

Terwijl hij bij Zenit zat, onderging hij een medische keuring bij Juventus. “Mijn contract verliep bij Zenit en ik zag een transfer naar Juventus wel zitten”, aldus de 103-voudig Rode Duivel. “Ik slaagde in mijn medische keuring en hoefde enkel nog maar mijn handtekening onder het contract te zetten. Ik wachtte een hele dag op kantoor toen Zenit me vroeg om terug te komen. Achteraf gezien was dat misschien wel een speling met het lot. Misschien was het gewoon niet het juiste moment.”

Via Tianjin Quanjian kwam Witsel uiteindelijk bij Borussia Dortmund terecht. De controleur vertelde tegen Goal en DAZN dat hij ook een aanbieding van Manchester United en Paris Saint-Germain kreeg, maar hijzelf zag dat niet zitten. Naar eigen zeggen zocht hij een club waar hij wekelijks zou spelen. “Eerst benaderde Michael Zorc (sportief directeur van BVB) me, vervolgens trainer Lucien Favre. Ik kreeg in de gesprekken het gevoel dat ik een eerste keuze zou zijn bij Dortmund. Dat goede gevoel is zeer belangrijk.”