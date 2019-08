Voka waarschuwt voor recessie in Vlaanderen: “Harde Brexit brengt 28.0000 jobs in gevaar”

Na het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt nu ook de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka dat we rekening moeten houden met een recessie, een verslechtering van de economie. “Zeker wanneer de Duitse economie zich niet op korte termijn herstelt en er een harde Brexit komt”, waarschuwt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

Bij een recessie gaat de economie erop achteruit. Dat leidt tot een kettingreactie: bedrijven verkopen minder, gaan vervolgens minder investeren, minder personeel aannemen of zelfs ontslaan, waardoor de bevolking nog meer verontrust geraakt en geen enkele grote aankoop meer durft te doen. Met als gevolg dat bedrijven nog minder gaan verkopen.

Ook de overheidsboekhouding krijgt klappen, omdat er minder btw- en belastinginkomsten zijn, terwijl de werkloosheidsuitgaven fors stijgen.

Oproep aan politici

Het voorspellen van een recessie is geen eenvoudige klus, maar de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka windt er geen doekjes om. “Wanneer de Duitse economie zich niet op korte termijn herstelt en er over tien weken ook nog eens een harde Brexit komt, is de kans op een recessie in Vlaanderen redelijk groot”, zo concludeert hoofdeconoom Bart Van Craeynest.

Vlaamse bedrijven doen immers veel zaken met Duitse en Britse bedrijven. Nu het ernaar uitziet dat de Duitse economie na twee kwartalen van negatieve groei effectief in een recessie gaat belanden – iets waarvoor de Duitse Bundesbank dinsdag al waarschuwde – zou dat Vlaamse bedrijven sterk negatief beïnvloeden. Ook een harde Brexit zou veel Vlaamse bedrijven hard treffen, omdat het dan veel moeilijker wordt om met Britse bedrijven zaken te doen. “Een Brexit zonder akkoord brengt in Vlaanderen 28.000 jobs in gevaar”, waarschuwt Voka.

De ondernemersorganisatie roept zowel Vlaamse als federale politici op om bij een Brexit klaar te staan om bedrijven te helpen. Vorige week eiste ook VBO-econoom Edward Roosens dat er tegen eind oktober een Vlaamse én federale regering in de startblokken moet staan om de schokgolven van de Brexit, en mogelijk zelfs een forse recessie, op te vangen.

Signalen op rood

De angst voor een recessie – zoals tijdens de bankencrisis van 2008-2009 – is terug van weggeweest, nu ’s werelds belangrijkste economieën het plots slechter of minder goed doen. Zo kleurden de Amerikaanse beurzen vorige week bloedrood en koelt ook de Chinese economie af. Het sein voor een recessie ging helemaal op rood toen vorige week op de obligatiemarkten de rente op tienjarige obligaties onder die van obligaties op twee jaar dook, wat zeer onlogisch is. Die zogenaamde omgekeerde rentecurve is in het verleden al vaak de meeste betrouwbare voorspeller van een recessie gebleken.