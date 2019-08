Groen maakt zachte analyse van verkiezingsuitslag: “Belang van sociale media onderschat”

Groen blaast dit weekend verzamelen in Nieuwpoort voor haar Zomerweekend. Het leidt geen twijfel dat daarbij ook de overwinningsnederlaag van de partij over de lippen zal gaan bij de leden. Die kregen begin juli de evaluatie die de partij van de campagne maakte in hun mailbox. Die werd gemaakt na de “feedback van vele geëngageerde leden, kiezers en kandidaten”. Het is een evaluatie met de fluwelen handschoen, veel gematigder dan de “Heb je poen, stem dan groen”- evaluatie die Wouter Van Besien eerder maakte.

Zo wordt de klacht van veel leden dat kopstukken Kristof Calvo en Meyrem Almaci te veel aandacht naar zich toe trokken, wel heel voorzichtig verwoord, door te stellen dat zij “erg druk bevraagd werden”. Dat de partij er niet in slaagde om een draagvlak te vinden voor haar klimaatbeleid, wijt ze dan weer aan “klimaatsceptici”. “Die hebben veel onrust gezaaid over de kostprijs van een ambitieus klimaatbeleid”, al geeft Groen ook toe dat zijzelf hierop “te weinig antwoorden” had. Ook heeft de partij naar eigen zeggen “het belang van sociale media” bij deze verkiezingscampagne onderschat.

Op 18 oktober beslissen de leden wie de volgende voorzitter van Groen wordt. Iedereen verwacht dat huidig voorzitter Meyrem Almaci opnieuw kandidaat zal zijn.