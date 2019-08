Vlaams Belang herkent zich in Vlaamse nota over inburgering

N-VA wil meer boetes voor nieuwkomers die zich niet houden aan de verplichtingen van het inburgeringstraject. Dat staat in een nota van N-VA over inburgering die is gelekt.

N-VA wil al wie de verplichtingen van het inburgeringstraject niet strikt volgt, meer kunnen beboeten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die niet het vereiste taalniveau halen. Dat staat in de nota over inburgering en gelijke kansen die N-VA, Open VLD en CD&V gisteren voor de eerste keer in een werkgroep van de Vlaamse formatie hebben besproken. De tekst lekte uit in De Morgen.

In de startnota van informateur Bart De Wever was al gebleken dat N-VA de drempel voor nieuwkomers wil verhogen. In deze nota, die het startpunt is van de onderhandelingen, staan nu de concretere plannen.

Naast boetes stelt N-VA ook voor om subsidies voor verenigingen afhankelijk te maken van de voertaal Nederlands en van een verplichting om de Verlichtingswaarden te respecteren. Ook komt er een “participatieverklaring” waarin nieuwkomers beloven de Vlaamse samenleving te respecteren en er is een verplichting voorzien om sneller werk te zoeken.

Vlaams Belang zegt “veel punten” in de tekst te herkennen. “De nadruk op zelfredzaamheid en responsabilisering is een klemtoon die wij hebben gelegd aan de onderhandelingstafel”, zegt parlementslid Chris Janssens. “Er staan elementen in die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen. Het examen, het betalend maken van het systeem en werken met boetes zijn zaken waarop ik de afgelopen legislatuur heb gehamerd in het parlement.”

Deze tekst is niet definitief, maar is het aanbod dat N-VA doet aan de andere partijen. Het is nu aan CD&V en Open VLD om hun accenten te leggen.