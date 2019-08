Ooit ontslagen door John Crombez, nu is Hannes De Reu kandidaat-voorzitter voor SP.A

De eerste officiële kandidaat-opvolger van SP.A-voorzitter John Crombez is bekend. Hannes De Reu (33), voormalig directeur netwerk en beweging van de partij, gooit zijn naam in de pot. Bij het grote publiek is hij volslagen onbekend, maar dat schaadt zijn zelfvertrouwen niet. “Ik heb lang achter de schermen gewerkt”, zegt hij. “En ik heb een plan om de partij er weer bovenop te krijgen.”