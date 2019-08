Achttien Belgen aangehouden in Enschede, honkbalknuppel gevonden in een auto

Ondanks de duidelijke boodschap dat er geen Antwerpsupporters welkom waren, reisden toch wel wat Belgen af naar Enschede. De Nederlandse politie hield donderdag in totaal 19 personen, waarvan 18 Belgen, aan. Vijf van hen waren waarschijnlijk naar Nederland afgezakt om een robbertje te vechten.

De Antwerpsupporters probeerden met allerlei smoesjes toch aanwezig te zijn in De Grolsch Veste voor de match. Zo probeerden Francois Nooytens en zijn vrienden de politie wijs te maken dat ze naar Enschede waren afgezakt “speciaal voor het concert van de Hillbilly Moonshiners Bluegrass Band”, maar dat excuus geloofde de politie niet.

Bij allerlei controles heeft de Nederlandse politie donderdag in totaal 19 mensen aangehouden, waarvan 18 Belgen. “Veertien van hen waren eerder al aangemaand Enschede te verlaten, maar werden later op de avond opnieuw aangetroffen in de gemeente”, zo verduidelijkt de politie.

Er waren ook vijf personen die waarschijnlijk minder goede bedoelingen hadden. “Vier mannen met de Belgische nationaliteit werden gecontroleerd aan de Westerval/Parkweg in Enschede”, zo meldde de Nederlandse politie donderdag. “In hun voertuig werden handschoenen aangetroffen die waren verzwaard met zand. Zij zijn aangehouden.”

Honkbalknuppel

Een vijfde persoon werd aangehouden in de omgeving van het voetbalstadion. “Hij vervoerde een honkbalknuppel in zijn auto. Hij wordt naast overtreding van de Algemene Plaatselijke verordening ook verdacht van overtreden van de wet wapens en munitie” aldus de politie.

Supporters van Antwerp waren donderdag niet welkom in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen had een noodgeval ingesteld omdat gevreesd werd voor een overrompeling. “Achteraf gezien is de tsunami die voorspeld was, uitgebleven”, vertelt woordvoerder Ton Kamp. “We weten natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn als we deze maatregelen niet hadden genomen. Ach, achteraf kan iedereen zijn gelijk halen. We hebben geen spijt van de beslissing.”