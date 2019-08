Kunstenares werkt maanden aan papieren boot van zes meter … en dan passeert de vuilkar

Links het vermiste kunstwerk. Enkel de houten draagpalen staan nog in de tuin van kunstenares Lucie Van Tienen. Foto: if, Joris Herregods

Sint-Gillis-Waas / Stekene - Kunstenares Lucie Van Tienen (64) uit Sint-Gillis-Waas is één van haar kunstwerken kwijt: een zes meter lang, papieren schip. Het kunstwerk stond tot voor kort onder een afdak naast haar huis. “Overijverige vuilnisophalers hebben mijn boot deze week meegenomen, en weggegooid”, zegt de vrouw.

Het kunstwerk was het resultaat van maanden denkwerk: “Een schip van 6,3 meter lang, 1,65 meter breed en 82 centimeter hoog. De schoenzolen, de fietswielen en de autoband aan boord moeten mensen doen nadenken over het verkeer.” In juni stond de boot opgesteld in de Sint-Jacobuskerk in Kemzeke. Nadien verhuisde het schip naar het huis van de kunstenares. “Ik wilde het achteraan in mijn tuin terug tentoonstellen”, zegt de vrouw. “Tot dan stond het opgevouwen, op mijn oprit onder de carport.”

Deze week bleek het vijf kilogram zware pakket plots verdwenen. “Het is dinsdag tijdens de ophaalronde van papier en karton meegenomen door een vuilniswagen van intercommunale MIWA. Mijn buurman zag hoe een ophaler het in de vuilniswagen wierp”, zegt Lucie Van Tienen.

MIWA belooft het voorval te onderzoeken. Woordvoerster Sara De Coster ontkent dat het de bedoeling is dat ophalers ook op opritten op zoek gaan naar papier. “Normaal nemen ze enkel papier mee dat op het openbaar domein staat. We hebben al met de ophalers gesproken. Het zegt hen niets. Ze hebben geen weet dat ze daar een kunstwerk hebben meegenomen.”

Een prijskaartje kan Lucie Van Tienen niet op haar boot plakken. “Toch hoop ik dat ik het kunstwerk kan recupereren, al zal dat ondertussen al in samengeperste vorm zijn.