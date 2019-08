Trein afgeschaft, wegens volledig besmeurd door graffiti

Kortrijk - Liefst 183.000 vierkante meter. Zo veel graffiti moet de NMBS in één jaar van treinstellen verwijderen. De maatschappij moest deze week zelfs een trein afschaffen, nadat vandalen tien rijtuigen zo goed als compleet hadden volgespoten. “Er was grote geurhinder, en ook de veiligheid van reizigers en personeel was niet langer gegarandeerd”, zegt de NMBS.

Vandalen leven zich ’s nachts wel vaker met graffiti uit op een geparkeerde trein, ook al heeft het spoor bewakingscamera’s geïnstalleerd. Maar zelfs de meest doorgewinterde NMBS-medewerker stond aan de grond genageld bij het zien van de trein die dinsdagochtend van Welkenraedt naar Kortrijk moest vertrekken.

Knoppen niet zichtbaar

Tien rijtuigen van de trein waren over de zijkant haast volledig bespoten. Het meterslange ‘werk’ moet vele uren in beslag hebben genomen, door meerdere daders dan nog. Die deden opvallend genoeg geen enkele moeite om tekeningen of figuren aan te brengen. Ze hadden zich beperkt tot enorme kleurvlakken, die ook de ramen en de deuren van de trein bedekten.

De NMBS zag geen andere mogelijkheid dan de trein naar Kortrijk af te schaffen. “De felle verfgeur zou het voor de passagiers niet aangenaam hebben gemaakt. Ze hadden ook onmogelijk naar buiten kunnen kijken omdat de ramen vol verf hingen. En omdat ook de deuren waren volgeschilderd, waren de knoppen om de deuren te openen onvoldoende zichtbaar.”

De NMBS tilt zwaar aan deze “erge vorm van puur vandalisme”, aldus woordvoerder Dimitri Temmerman. “We zetten alles op alles om de identiteit van de daders te achterhalen. Ze riskeren op te draaien voor de kosten voor herstelling en schoonmaak. En die zullen in dit geval niet gering zijn.”

Vier miljoen euro

De geparkeerde treinen beter bewaken is geen gemakkelijke opdracht. “De parkeerterreinen of bundels – waar ’s nachts treinen worden gestald – nemen een grote oppervlakte in beslag, waardoor bewakingscamera’s maar een beperkt effect hebben.”

Treinen zijn al jaren een geliefkoosd doelwit van vandalen met spuitbussen. Vorig jaar werd maar liefst 183.000 vierkante meter aan graffiti van treinstellen verwijderd, wat de NMBS meer dan 4 miljoen euro kostte. “We hebben speciale apparatuur en producten aangeschaft om de graffiti te verwijderen. Dat neemt soms een hele tijd in beslag, waardoor we deze treinen niet kunnen inzetten voor ons reizigersvervoer. In alle gevallen trachten we de daders op te sporen en de schoonmaakkosten terug te vorderen. Het gebeurt gelukkig zelden dat we een trein volledig moeten afschaffen omdat hij al te erg is bespoten met verf.”