Macron noemt branden in Amazonegebied “internationale crisis”

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdagavond gezegd dat de branden in het Amazonegebied een “internationale crisis” vormen en hij wil dat de G7-landen die dit weekend bijeenkomen in het Franse Biarritz hier met spoed over overleggen.

“Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazonegebied, die de longen vormen van onze planeet en 20 pct van onze zuurstof leveren, staat in brand. Dat is een internationale crisis. Leden van de G7, rendez-vous over twee dagen om hier met spoed over te spreken”, schrijft de Franse president op Twitter. Het is een verwijzing naar de woorden van zijn voorganger Jacques Chirac die ooit zei: “Ons huis staat in brand en wij kijken naar de andere kant.”