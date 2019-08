Racing Genk stelt Nigeriaanse aanvaller Paul Onuachu voor

Racing Genk heeft zich versterkt met de Nigeriaanse aanvaller Paul Onuachu, die overkomt van het Deense FC Midtjylland. Hij tekent voor liefst vijf seizoenen, zo maakte de landskampioen bekend op zijn website.

Onuachu is een boomlange spits (2m01) van 25 jaar. Bij Midtjylland maakte hij 74 doelpunten in 181 wedstrijden en was hij daarnaast ook nog eens goed voor 23 assists. Onuachu is ook zesvoudig Nigeriaans international. Genk kwam met het Midtjylland een transfersom van zes miljoen euro plus bonussen overeen.

