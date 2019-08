Op verschillende locaties in Bodegem werd de voorbije dagen een kleine kangoeroe gespot. Het is wellicht schrikken als je een wallaby ziet huppelen, maar wat doe je als je bekomen bent van de verbazing? Vooral niet achter het dier aangaan, luidt het advies.

De kleine kangoeroe, een wallaby, werd de afgelopen dagen in Sint-Martens-Bodegem onder meer gezien in de René Decuyperstraat en de Vaartstraat. Eerder deze week was het dier al gezien in een weide ...