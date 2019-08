Demente man vergeet dat hij getrouwd is en huwt zijn vrouw een tweede keer

Twaalf jaar zijn ze al getrouwd, en toch stapten Bill Duncan (71) en zijn 2 jaar jongere vrouw Anne opnieuw in het huwelijksbootje. Duncan is dement en was vergeten dat hij al getrouwd was met Anne. “Ik was ervan overtuigd dat hij zou vergeten dat hij het me opnieuw gevraagd had”, zegt Anne. “Maar hij hield vol.”

Het verhaal van Bill Duncan (71) en Anne (69) haalt donderdag alle Britse media. De Schotten zijn al 18 jaar samen en al 12 jaar getrouwd, maar in 2010 werd dementie vastgesteld bij Bill. Sindsdien is hij heel veel van hun leven samen vergeten, praat hij steeds moeilijker en wordt hij verzorgd door zijn Anne.

Zij schrok dan ook toen Bill haar vorige week vroeg of ze met hem wilde trouwen. “We zijn vorige maand naar de trouw van een familielid geweest”, vertelt Anne aan Metro. “Dat moet Bill geraakt hebben, want niet veel later heeft hij me ten huwelijk gevraagd en gezegd dat hij voor altijd bij mij wilde blijven.”

Anne zegt dat ze ervan uitging dat hij dat wel zou vergeten, maar tot haar verbazing bleef hij volhouden en vragen wanneer ze samen aan het altaar zouden staan. “Het volgende weekend zouden er vrienden op bezoek komen, dat leek me het perfecte moment als hij ernaar zou blijven vragen.”

Geloften hernieuwd

Bill deed dat, en uiteindelijk trouwden ze een tweede keer op 17 augustus. “12 jaar na ons eerste huwelijk”, zegt Anne. “Onze vrienden hielpen om de tuin te decoreren en zorgden voor een bruidstaart. Mijn dochter overtuigde me zelfs om een jurk voor de dag te kopen. We hebben onze geloften hernieuwd met een kleine groep vrienden en familie erbij, we hebben er zelfs wat dingen aan toegevoegd om Bill het gevoel te geven dat hij echt trouwde. Het was de mooist mogelijke dag, en met onze vrienden in onze tuin was het helemaal perfect.”

De twee leerden elke keer in 2001 kennen toen Bill als animator en goochelaar werkte in Aberdeen. Ze trouwden een eerste keer in 2007 en hebben samen een dochter.