Door vervuiling of genetisch foutje? Vissers verbaasd door forel met twee monden

Een visser heeft in New York een forel gevangen die twee monden leek te hebben. Door vervuiling? Een genetische foutje? Gewond door een eerdere visser? Het internet gist volop naar mogelijke theorieën.

Het was Debbie Geddes die de vis bovenhaalde in Lake Champlain en Plattsburgh, New York. “Toen hij beet, voelde ik onmiddellijk dat het een grote vis was”, zegt ze. “Ik hoop dat hij er even groot uitziet als hij voelt, riep ik nog. Toen we hem in de boot zagen, kon ik mijn ogen niet geloven. Twee monden! En toch leek die vis gezond!” Ze liet de vis weer in het water nadat ze er een paar foto’s van nam.

Die werden gedeeld op de Facebookpagina van Knotty Boys Fishing, met als gevolg dat mensen er nu proberen te verklaren hoe het beest aan twee monden komt. Een afwijking bij de geboorte, of mis gegroeid door vervuiling in het water. Anderen denken dan weer dat het veroorzaakt werd door Champy, een monster dat volgens de mythe leeft in het meer.

“De theorieën zijn interessant”, zegt Geddes nog. “Zelf geloof ik dat het komt door een eerdere wonde, wellicht veroorzaakt door een andere hengelaar.”