IN BEELD. Royal Antwerp FC-supporters kijken massaal op groot scherm naar Europa League-duel

In Enschede waren ze niet welkom, op de parking bij de Bosuil uiteraard welkom. Naar schatting 4.000 supporters moedigden hun club in de play-offs van de Europa League aan tegen het Nederlandse AZ. Royal Antwerp FC kwam via Dylan Batubinsika op 0-1 voorsprong. Myron Boadu scoorde namens AZ de gelijkmaker. Volgende week donderdag volgt de beslissing in het Koning Boudewijnstadion dat weer omgedoopt zal worden tot de Koning Bosuilstadion.