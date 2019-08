REACTIES. Matchwinnaar Laurent Depoitre blijft met gemengde gevoelens achter, T1 Thorup gelooft in kwalificatie

Bij AA Gent ontpopte Laurent Depoitre zich andermaal tot de absolute uitblinker. De Gentse spits bekroonde een uitstekende partij met twee doelpunten, waarbij vooral de 2-1 de boeken in gaat als een heus pareltje. Trainer Jess Thorup bleef eveneens met gemengde gevoelens na afloop van de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League. De coach was tevreden met de reactie van zijn team in de tweede helft - na een 0-1 achterstand bij de pauze - maar baalde ook van de tegenvallende eerste helft.

“Ondanks mijn twee doelpunten blijf ik achter met een wrang gevoel want 2-1 is toch een gevaarlijke uitgangspositie”, weet Laurent Depoitre. “Hun doelpunt doet ons toch wel pijn en daardoor moeten we op onze hoede zijn voor de return van volgende week.”

“We gaven nochtans niet veel weg maar je merkt dat ze aan een halve kans genoeg hebben om te scoren”, had Depoitre veel lof voor Rijeka. “Ze loeren op de tegenaanval en hebben hun plannetje goed uitgevoerd. Gelukkig kon ik het team helpen met twee goals. Het was dan ook voor mij persoonlijk een mooie avond. Het is leuk dat ik blijf scoren want dat geeft me toch een mentale boost.”

Laurent Depoitre. Foto: Photo News

Opvallende vaststelling: de Buffalo’s scoren elke wedstrijd. En die statistiek hopen ze volgende week in Rijeka ook te bestendigen: “We hebben heel veel scorend vermogen in ons team, er is ook steeds veel beweging voorin. Dat moet ons zeker vertrouwen geven om toe te leven naar de return in Rijeka. Oorspronkelijk rekende niemand in Gent nog op Europees voetbal maar nu we er zo dichtbij zijn, zou het toch een geweldige ontgoocheling betekenen als we naast die groepsfase grijpen.”

Voor die terugwedstrijd kan AA Gent alvast een beroep doen op oude bekende Sven Kums die opnieuw aan de slag gaat bij de Buffalo’s: “Leuk dat Sven er terug bij is. Daarnet zag ik hem voor het eerst terug na al die tijd. Prachtig! Het is een super sterke voetballer en hij kan ons zeker nog mooie diensten bewijzen. Met deze spelerskern moeten we gewoon de top van de rangschikking durven viseren.”

“Maar nu moeten we eerst deze levensbelangrijke terugwedstrijd optimaal voorbereiden. Door het uitstellen van onze match op bezoek bij Antwerp hebben we nu toch een week om ons te focussen op dat duel in Rijeka. Die extra rust zal heel wat jongens deugd doen want we hebben de voorbije vijf weken elke drie dagen een match gespeeld. En dat is zowel mentaal als fysiek lastig. Zeker mentaal zal die extra rust een groot verschil uitmaken.”

Jess Thorup behoudt geloof in kwalificatie: “We gaan ginds ruimte krijgen”

“Rijeka heeft heel veel respect naar ons getoond”, stak Jess Thorup op de persconferentie na afloop van wal. “Ze hebben vooraf hun systeem veranderd naar een vijfmansdefensie. Dan weet je dat ze heel erg op hun hoede waren. Ze waren hier enkel en alleen om te verdedigen en daar vonden we voor de pauze geen oplossing voor. Na rust ging het beter. We speelden beter tussen de linies en vonden de ruimtes. Uiteindelijk winnen we dan toch nog dankzij twee knappe treffers van Laurent Depoitre.”

De terugwedstrijd volgende week donderdag in Rijeka zal zonder twijfel op het scherp van de snede worden. Dat beaamde ook Thorup. “Het zal spannend worden, maar wij hebben nog steeds veel vertrouwen. We kennen onze tegenstander na vandaag ook veel beter. Uiteindelijk moet Rijeka scoren na deze 2-1. Er zal hoe dan ook meer ruimte komen en dat ligt ons. En wij scoren altijd. We gaan zeker kansen krijgen ginds en het wordt zaak die te benutten.”

AA Gent-trainer Jess Thorup: “Rijeka heeft heel veel respect naar ons getoond” Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Rijeka-coach Igor Biscan vol vertrouwen naar return: “We moeten ons volgende week kunnen plaatsen”

De Kroaten van Rijeka toonden zich donderdag na afloop van de kleine 2-1 nederlaag bij AA Gent in de heenwedstrijd van de play-offs in de Europa League niet helemaal ontevreden. “Volgende week moeten we er thuis het maximale uithalen en ons proberen te kwalificeren”, liet coach Igor Biscan na afloop van de wedstrijd noteren.

Verliezend Rijeka-trainer Igor Biscan: “We waren gekomen om niet te verliezen” Foto: Photo News

“We waren gekomen om niet te verliezen”, begon Biscan. “En dan is een nederlaag natuurlijk altijd zuur. We hebben gestreden met onze kwaliteiten. Maar Gent is gewoon een heel goede ploeg. De twee teams zijn elkaar waard, denk ik. Het hoge tempo van Gent was wel even wennen voor ons. Dat zijn we in de Kroatische competitie niet gewoon.”

Biscan baalde een beetje dat zijn team de 0-1 voorsprong aan de pauze niet kon vasthouden, maar was uiteindelijk ook niet helemaal ontevreden. “Globaal gezien hebben we goed gespeeld. De tweede helft kon beter, en we hadden niet moeten verliezen. Maar we moeten tevreden zijn met wat we hebben. Dit biedt perspectieven. Volgende week is er nog een wedstrijd en dan gaan we er alles uithalen om ons te plaatsen.”

Dejaegere en Kaminski blijven positief: “Moeten ook in Kroatië kunnen winnen”

Gent-spelers Brecht Dejaegere en Thomas Kaminski weigerden donderdag na de nipte 2-1 zege tegen Rijeka in het heenduel van de play-offronde van de Europa League te spreken van een tegenvaller. “Het positieve overheerst”, klonk het bij beide landgenoten in koor.

Brecht Dejaegere. Foto: Photo News

“We hebben vandaag maar één kans weggegeven en die zat binnen”, vloekte Dejaegere toch even. “We waren bij die fase even niet scherp. Toch heb ik na dit duel het gevoel dat we deze ploeg aankunnen. We moeten ook in Kroatië kunnen winnen. In tegenstelling tot vandaag, moeten we daar ook een goede eerste helft spelen. Voetballend zijn we beter. Dat moeten we in de terugwedstrijd combineren met een gezonde portie nuchterheid, zoals zij ook hier gedaan hebben.”

Ook Thomas Kaminski bleef hoopvol na de nipte overwinning. “Je baalt als doelman natuurlijk enorm bij dat tegendoelpunt. Ze komen hier een hele wedstrijd verdedigen en bij de enige kans die ze krijgen ben je geklopt. Maar toch is dit een uitslag met perspectieven. Daar zullen we met het mes tussen de tanden moeten spelen. Het zal er oorlog zijn. Maar wij behouden ons geloof. We moeten ons ginds kunnen kwalificeren. Het zal niet simpel worden, zeker niet, maar ik vind ons nog steeds favoriet.”