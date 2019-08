STVV haalt Japanner Tatsuya Ito bij Hamburg

Sint-Truiden neemt de Japanner Tatsuya Ito over van het het Duitse Hamburger SV uit de tweede Bundesliga. Dat maakte STVV donderdag bekend op zijn website. Met de komst van de 22-jarige linksbuiten zou 1,5 miljoen euro gemoeid zijn, de contractduur is niet bekend.

Ito kwam vorig jaar 20 keer in actie bij Hamburg, maar was dit seizoen naast de ploeg en zelfs de A-kern gevallen. In Sint-Truiden rekent de Japanner van 1m63 op meer speelkansen. “Zijn grote doel is om met de Japanse nationale ploeg de Olympische Spelen in eigen land af te werken, en daarvoor heeft hij speelminuten nodig”, is te lezen op de website van zijn Duitse ex-werkgever.

Al sinds zijn achttiende speelde Ito bij Hamburg, voordien was hij in Japan actief. Volgens verschillende Duitse media betaalt STVV 1,5 miljoen euro voor de transfer. Ito wordt in Sint-Truiden de derde Japanner, na Daniel Schmidt en Yuma Suzuki. De club is in handen van het Japanse bedrijf DMM.