Met de voeten op tafel

Die lage tafeltjes in het salon van het Elysée, ideaal om je voet erop te leggen en lekker achterover te gaan leunen, toch? De Franse president Emmanuel Macron maakte er tijdens de fotoshoot na het privégesprek met de Britse premier Boris Johnson een grapje over, waarna die meteen zijn voet op de tafel legde, een fractie van een seconde lang. Alsof hij zich er al helemaal thuis voelde.

Of het er tijdens het gesprek over de Brexit even gezellig aan toeging, valt te betwijfelen. Boris Johnson wil opnieuw onderhandelen over het akkoord om zijn land uit de Europese Unie te halen, maar dat is voor de EU onbespreekbaar. Macron wil dat het Verenigd Koninkrijk zelf met een oplossing komt en geeft Johnson daar dertig dagen voor. Er is voor Johnson dus geen tijd om achterover te leunen.(kba)