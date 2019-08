Trump vindt zichzelf “de uitverkorene”

Donald Trump heeft een nieuwe stempel bedacht voor zichzelf: The Chosen One – dat is zoveel als De Uitverkorene. Hij zei het toen hij bij het Witte Huis op een groep wachtende reporters kwam afgewandeld. “Dus de economie doet het heel erg goed”, begon hij, nog stappend. Waarna een monoloog van goed een halfuur volgde, waarin hij de Deense premier beledigde, de Russische president Vladimir Poetin prees, en ontkende dat hij een handelsoorlog met China begonnen was. Het ging over dat laatste, toen hij zijn ogen ten hemel sloeg en verkondigde: “Ik ben de uitverkorene.” Hij maakte een grap, bedoelde dat zijn voorgangers het aan hem hadden gelaten om met China af te rekenen. Maar nog dezelfde dag noemde Trump zichzelf in een tweet “de koning van Israël”. Mogelijk gelooft hij het zelf toch een klein beetje.(jvr)