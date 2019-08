PS stelt Onkelinx voor als Europees Commissaris

Didier Reynders (MR) is niet de enige die genoemd wordt als toekomstig Europees commissaris. PS heeft nu ook een eigen kandidaat naar voren geschoven: Laurette Onkelinx. De voormalige vicepremier had eerder al haar exit uit de nationale politiek aangekondigd, en heeft als voordeel dat ze een vrouw is. De nieuwe commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, wil namelijk evenveel mannen als vrouwen in haar Commissie.

Bovendien, zo redeneert PS, heeft MR met Charles Michel al een Europese topjob binnen – Michel wordt op 1 december voorzitter van de Europese Raad. Dat die partij ook de Belgische commissaris binnenhaalt, vinden de Franstalige socialisten van het goede te veel.

Maandag is de officiële deadline om een opvolger voor huidig commissaris Marianne Thyssen (CD&V) aan te duiden. Het is onduidelijk hoe het beslissingsproces nu verloopt. In principe kan de regering-Michel die beslissing nemen, maar met amper een kwart van de zetels in het parlement heeft die regering weinig democratisch draagvlak. (pl)