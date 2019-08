Hij misbruikte kinderen nadat hij ze geopereerd had

“Een seksueel roofdier.” Meester Francesca Satta, advocaat van een van de slachtoffers van Le Scouarnec, windt er geen doekjes om. “Nooit eerder heb ik zoveel perversiteit gelezen als in de dagboeken van deze man. Hij beschrijft tot in de meest afschuwelijke details wat hij de kinderen heeft aangedaan, hoe hij erdoor opgewonden geraakte, hoeveel spijt hij had als zijn slachtoffers het ziekenhuis mochten verlaten. Je wordt er zo misselijk van, dat je die boeken na de eerste bladzijdes weer dichtslaat.”

Decennialang kon Joël Le Scouarnec ongestraft zijn gang gaan. “Van 1989 tot 2017”, denkt het parket van La Rochelle. Maar de speurders hebben ook feiten ontdekt uit 1977, waarvoor de arts niet meer vervolgd kan worden.

Nog versuft

Dat hij zo lang door de mazen van het net kon glippen, heeft de chirurg te danken aan zijn geliefkoosde manier van toeslaan. In de ziekenhuizen waarin hij werkte, vergreep hij zich aan jonge patiënten terwijl die in de ontwaakkamer lagen, nog versuft door de verdoving van een pas ondergane operatie. Een operatie die de pedofiel vaak zelf had uitgevoerd. Geen wonder dus dat tientallen slachtoffers pas nu, tijdens hun verhoor, vernemen wat die man hen lang geleden heeft aangedaan. “Een mokerslag”, getuigt een van hen, een dertiger die 14 was toen Le Scouarnec hem opereerde. “Ik weet niet hoe ik mij op zijn proces zal gedragen.”

Want dat proces zit er aan te komen: een assisenproces voor vier vergrijpen op minderjarigen, onder wie twee van zijn eigen nichtjes. Maar het is een ander slachtoffer dat Joël Le Scouarnec hielp ontmaskeren. Eind mei 2017 kwam een meisje van 6 jaar met haar papa, een buurman van dokter Le Scouarnec, terug van een wandeling. Toen zij de arts kruisten, wou het meisje plots zo snel mogelijk terug naar huis. “Daar biechtte ze mij op wat enkele dagen voordien aan het hek van onze tuin gebeurd was”, vertelt de vader. “Papa , weet je dat die man mij zijn piemel getoond heeft?”

Uit haar verhoor bleek dat de dokter het meisje ook had aangespoord om zijn penis aan te raken. En intussen zijn handen niet kon thuis houden. Een gynaecologisch onderzoek bevestigde de verkrachting van het meisje. De dokter werd opgepakt.

Met ziekelijke nauwkeurigheid

Wat de speurders in de woning van de chirurg ontdekten, sloeg hen met verstomming. Onder een houten vloer lagen een resem poppetjes, seksspeeltjes, pruiken en een berg naaktfoto’s verstopt die de man onder meer van zichzelf gemaakt had. Maar vooral zijn dagboeken, waarin de arts met een ziekelijke nauwkeurigheid beschreef wat hij zijn jonge slachtoffers heeft aangedaan, hoe hij ervan genoten had. Soms voegde hij er zelfs tekeningen aan toe. Maar boven al: hij vergat er nooit de naam van het slachtoffer aan toe te voegen. Het zijn er tussen de 200 en de 250.

De speurders zoeken die slachtoffers nu een voor een op, om een tweede proces tegen Joël Le Scouarnec voor te bereiden. Maar terwijl de chirurg de feiten voor zijn eerste proces bekent, pleit hij onschuldig voor de talloze verkrachtingen die in zijn dagboeken beschreven staan. “Hij heeft alleen zijn fantasieën neergepend, hoe ziekelijk ze ook klinken. Mijn cliënt bekent dat hij zich door jongeren aangetrokken voelt. Maar hij ontkent die 200 of meer jongeren ooit misbruikt te hebben”, zegt zijn advocaat.