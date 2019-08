Chef voetbal Ludo Vandewalle over de eerste echte topper van het seizoen: “Anderlecht mag niet verliezen, Genk ook niet”

De eerste kraker van het seizoen wordt vanavond gespeeld. Al meteen een duel met grote belangen. Voor Anderlecht maar ook voor landskampioen RC Genk. Paars-wit mag niet nóg verder achterop geraken. En RC Genk ook niet.

Heeft de terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht nog niet veel punten opgeleverd (2 op 12), gespreksstof is er genoeg. Het 33-jarige Anderlecht-icoon wil een nieuwe, attractieve speelstijl introduceren. Dat vraagt tijd. Maar bij de recordkampioen is er geen tijd en daarom struikelen de analisten, trainers en ex-trainers over elkaar om de speler-manager een kleedje te passen. Overdreven.

Het is evenwel niet allemaal kortzichtig of tactisch beperkt wat de critici beweren. Zo heeft Kompany zijn rol als manager (lees: trainer) tijdens de wedstrijddag al aangepast en zal hij dan ‘meer speler zijn dan trainer’. Wat dat ook betekent want het kan natuurlijk niet dat Kompany zich helemaal zal onthouden van bijsturingen. De aanvoerdersband moet aangeven dat hij op de wedstrijddag echt een speler is.

Maar, en daar zet Kompany met plezier drie uitroeptekens achter, de speelstijl zal hij niet veranderen. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn want die is attractief en op het DNA van Anderlecht geënt. Ze leverde alleen geen punten op. Toch zit er vooruitgang in het spel en als de verdedigers Kompany-Sandler weer gewoon doen wat ze moeten doen, kan dat eindelijk eens een driepunter opleveren. Er is geen onrust maar het zou toch enorm veel deugd doen voor voorzitter Marc Coucke en co.

Tweede thuisverlies

Anderlecht heeft punten nodig maar RC Genk (6 op 12) kan er ook beter geen laten liggen. Een tweede thuisnederlaag plus een eerste zege aan Anderlecht schenken, zou heel slecht vallen bij de trotse landskampioen. Noblesse oblige. Bij een nederlaag komt Anderlecht op één punt van de Limburgers die dan wel van een mislukte start kunnen spreken.

De geroemde technisch directeur Dimitri de Condé luidde twee weken geleden al de alarmbel, een tweede ruk aan die bel zou onrust bij de club verraden. De nieuwe trainer Felice Mazzu zit lang niet zo in het vizier als Vincent Kompany. Het respijt is terecht. Ook hij moet tijd krijgen om te bouwen. Maar niet iedereen is even geduldig.