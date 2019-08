Na de 2 op 12 van Anderlecht dokterden wij een week lang de methode-Kompany uit: achter de schermen neemt hij níét alle schuld op zich

Hij nam de kapiteinsband over, trok het verlof van zijn staf in, was bijna dag en nacht op de club, doceerde nogmaals zijn voetbalvisie en wees zijn ploegmaats stevig op hun fouten. Wij dokterden een week lang uit hoe Vincent Kompany (33) werkt bij Anderlecht en hoe de speler-manager de crisis probeerde af te wenden voor de topper tegen Genk. “Wij zijn de beste club in België”, poneren ze nog altijd in Brussel. Echt?