Opvallend: Sven Kums mag met AA Gent niet spelen tegen Anderlecht

Sven Kums (31) kwam gisteren zijn kastje leegmaken bij Anderlecht vooraleer zijn huur bij AA Gent begint en ’s avonds keek hij naar de Europese match tegen Rijeka.

Opvallend is dat hij in het weekend van 29 oktober niet mag spelen tegen paars-wit. De Buffalo’s nemen bij deze uitleenbeurt namelijk niet zijn volledige loon over van Anderlecht en dan stipuleert het reglement dat je niet mag aantreden tegen je moederclub.

Sven Kums verdiende in Brussel circa 1,5 miljoen euro bruto per jaar en Gent betaalt volgens onze info minder dan 50 procent daarvan voor een huur van 10 maanden zonder aankoopoptie. RSCA stemde toe omdat Kums eigenlijk alleen naar zijn ex-club wou en RSCA helemaal niets aan de speler zou verdienen als hij in de tribune bleef zitten.