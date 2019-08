Start Anderlecht met Samir Nasri in de spits tegen Racing Genk?

Kemar Roofe is nog out en dus blijft Vincent Kompany zoeken om de spitspositie in te vullen. Vorige week kon Isaac Thelin niet overtuigen en Pieter Gerkens is ook geen goalgetter. De kans bestaat dat Anderlecht in Genk met Samir Nasri als valse 9 begint.

Yari Verschaeren wordt dan spelverdeler naast Michel Vlap, terwijl Doku of Amuzu op de flank staan. Het werd uitgeprobeerde op training. Peter Zulj is hersteld van zijn hamstringblessure en kan op het middenveld. Wellicht verliest Edo Kayembe zijn plaats en wordt Sieben Dewaele weer back.

Anderlecht is overigens nog twee extra spelers kwijt. Verdediger James Lawrence wordt uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser Sankt-Pauli. Kristal Abazaj trekt naar Kukesi in zijn geboorteland en wordt met 8.000 euro in de maand de best betaalde speler in Albanië.

Vermoedelijke opstellingen:

ANDERLECHT: Van Crombrugge; Sardella, Sandler, Kompany, Dewaele; Verschaeren, Zulj, Vlap; Amuzu, Nasri, Chadli

GENK: Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Heynen, Berge; Ito, Piotrowski, Paintsil; Samatta