Amper 20-jarige Genk-goalie speelt met Anderlecht eerste topper: “Nonkel Marc? De voorzitter van Anderlecht is geen familie”

RC Genk-Anderlecht is vanavond ook Coucke versus Coucke. Maar waar voorzitter Marc zich bij de bezoekers moet beperken tot nagelbijten in de tribune, is voor Gaëtan Coucke wel een hoofdrol weggelegd. De 20-jarige Tongenaar is sinds het uitvallen van Danny Vukovic gebombardeerd tot eerste doelman bij Genk.