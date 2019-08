Wachten op Victor Wanyama voor Club Brugge: return in Champions League tegen Linz is belangrijk voor onderhandelingen

Club Brugge heeft een akkoord met Tottenham Hotspur over een bedrag van tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen voor middenvelder Victor Wanyama (28), na ­Simon Mignolet een tweede stunttransfer die in de pijplijn zit. Alleen gaapt er momenteel nog een ferme kloof in de loononderhandelingen. En zijn er ook kapers op de kust.

De eerste horde is genomen. Club Brugge heeft met Tottenham een akkoord bereikt over de transfersom voor middenvelder Victor Wanyama. Tien miljoen betaalt het onmiddellijk. Nadien kan het bedrag door bonussen nog oplopen tot vijftien miljoen euro. Die bonussen moeten onder meer betaald worden bij toekomstige kwalificaties voor de Cham­pions League.

Met het akkoord op club­niveau is al een eerste belangrijke stap gezet, want Tottenham-baas Daniel Levy staat erom bekend een gewiekste onderhandelaar te zijn. Nu komt stap twee: een deal vinden met Victor Wanyama zelf. Daar knelt het schoentje momenteel. Het verschil tussen wat Club biedt en wat Wanyama vraagt, is behoorlijk groot. De Keniaan verdient volgens Engelse berichten zo’n 3,7 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat er pas een doorbraak komt wanneer Club zeker is van kwalificatie voor de Champions League én dus ook van nog eens 25 miljoen euro extra op de bankrekening. Want er trekken ook andere clubs aan de mouw van Wanyama. Daarom is de return tegen Linz heel belangrijk. Kwalificatie voor de groepsfase van de Cham­pions League kan Wanyama over de streep trekken om voor Club te kiezen. Het is niet de enige troef. Sinds zijn periode bij Germinal Beerschot heeft Wanyama nog een goede band met trainer Philippe Clement.

Knieproblemen

Nog een vraag is hoe fit Wanyama is. De voorbije twee seizoenen bij Tottenham stond hij slechts twaalf keer in de basis. “Het eerste seizoen vormde hij met Mousa Dembélé een van de beste partnerships in het middenveld die Tottenham ooit had. Hij was ongelooflijk sterk”, zegt Tottenham-watcher Alasdair Gold van Football.London. “Maar het jaar nadien begon hij te sukkelen met zijn knieën en was hij maanden out. Terwijl een speler onder Pochettino extreem fit moet zijn. Doordat hij lang niet speelde, was zijn ritme gebroken. Wanneer Wanyama dan toch weer in actie kwam, leek hij niet meer de oude. Zelfs korte passes zagen er slordig uit. Maar ik zou dat niet aan zijn blessures wijten. Hij verloor ook het vertrouwen.”

Als de deal tot een goed einde komt, wordt Victor Wanyama met die bonussen de duurste inkomende transfer in de Jupiler Pro League. Vandaag staat het record op naam van Zinho Vanheusden, die eerder deze zomer voor 12,6 miljoen euro door Standard werd weg­gehaald bij Inter.

Wanyama zou mogen spelen tegen Charleroi

Zelfs al raakt de deal met Victor Wanyama pas rond na het weekend, dan nog kan hij speelgerechtigd zijn in de uitgestelde wedstrijd Charleroi-Club Brugge. Daarover wordt volgende week een voorstel tot reglementswijziging behandeld in de Hoge Raad van de Pro League. Clubs die een match uitstellen met het oog op een Europese kwalificatie zouden voortaan wél een beroep kunnen doen op nieuwe spelers.

De Pro League zal het overigens alleen toelaten om matchen uit te stellen die vóór de terugwedstrijden in de laatste voorronde van de Champions League of Europa League plaatsvinden. Voor Europese kwart- en halve finales bestond deze uitzonderingsmaatregel al. Voor alle andere Europese wedstrijden – bijvoorbeeld in de poulefases – geldt de regel niet